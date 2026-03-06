Truffa online a Castelleone: smascherata e denunciata una venticinquenne

I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato una ragazza di 25 anni, residente in provincia di Bari e con precedenti di polizia, per una truffa via web.

L’indagine è iniziata a metà gennaio, quando un uomo di Castelleone ha ricevuto un sms sospetto che lo informava di un bonifico di circa 5.000 euro effettuato dal suo conto e che, in caso di operazione non autorizzata, avrebbe dovuto contattare un servizio antifrode tramite il numero indicato.

La vittima, contattando il numero, è stata convinta dall’interlocutore a effettuare un ulteriore bonifico di circa 14.000 euro su un conto indicato dall’altra persona, con la promessa di ricevere assistenza per il bonifico originale. Non ricevendo più comunicazioni, si è insospettito e ha presentato denuncia.

Le indagini dei Carabinieri hanno accertato che l’intestataria del conto su cui era stato effettuato il bonifico era la 25enne, che è stata quindi denunciata per truffa.

© Riproduzione riservata