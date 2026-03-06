Ultime News

6 Mar 2026 Giornata Glaucoma, iniziative per la prevenzione negli ospedali del territorio
6 Mar 2026 La Cremonese ospiterà il Bologna allo stadio Zini domenica 5 aprile alle ore 15
6 Mar 2026 Soncino, ennesimo tentativo di truffa via web: denunciato un uomo di 64 anni
6 Mar 2026 Juvi verso Pesaro, coach Bechi: "Sfida alla capolista, vogliamo competere con umiltà"
6 Mar 2026 Truffa online a Castelleone: smascherata e denunciata una venticinquenne
Cronaca

Truffa online a Castelleone: smascherata e denunciata una venticinquenne

Un’indagine dei Carabinieri ha portato alla denuncia di una ragazza di 25 anni per una truffa via web che ha fruttato 19.000 euro a un ignaro cittadino

Fill-1

Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato una ragazza di 25 anni, residente in provincia di Bari e con precedenti di polizia, per una truffa via web.

L’indagine è iniziata a metà gennaio, quando un uomo di Castelleone ha ricevuto un sms sospetto che lo informava di un bonifico di circa 5.000 euro effettuato dal suo conto e che, in caso di operazione non autorizzata, avrebbe dovuto contattare un servizio antifrode tramite il numero indicato.

La vittima, contattando il numero, è stata convinta dall’interlocutore a effettuare un ulteriore bonifico di circa 14.000 euro su un conto indicato dall’altra persona, con la promessa di ricevere assistenza per il bonifico originale. Non ricevendo più comunicazioni, si è insospettito e ha presentato denuncia.

Le indagini dei Carabinieri hanno accertato che l’intestataria del conto su cui era stato effettuato il bonifico era la 25enne, che è stata quindi denunciata per truffa.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...