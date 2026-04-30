Cucina tipica lombarda, Ventura: "Un patrimonio del Paese"

Si sono tenute le audizioni in IV Commissione Attività Produttive, presieduta dal consigliere regionale Marcello Ventura, in merito al PDL 149 “Disposizioni regionali per la valorizzazione e la promozione della cucina tipica lombarda”, con un esperto del settore enogastronomico italiano in merito alla valorizzazione della qualità e dell’offerta territoriale.

Fra gli auditi, infatti, Edoardo Raspelli, giornalista, gastronomo, conduttore televisivo e scrittore italiano, che ha espresso apprezzamento per l’impianto del progetto di legge, definendolo un’iniziativa innovativa e di grande valore, probabilmente senza precedenti a livello regionale. Nel merito, ha evidenziato la necessità di integrare il testo con un riferimento più esplicito al comparto vitivinicolo, includendo non solo le denominazioni ufficiali ma anche le produzioni meno strutturate, ritenute parte integrante dell’identità gastronomica lombarda. Ha, inoltre, sottolineato l’importanza delle denominazioni comunali e della valorizzazione delle specificità locali.

Raspelli ha poi suggerito di rafforzare i meccanismi di controllo e certificazione, ipotizzando il coinvolgimento di figure esterne qualificate, come giornalisti ed esperti del settore, per garantire valutazioni credibili e indipendenti. In questa prospettiva, ha richiamato anche il potenziale ruolo della comunicazione e dei canali digitali, evidenziando come una narrazione professionale e autorevole possa rappresentare un ulteriore strumento di promozione del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche.

“Credo che i pareri autorevoli di esperti del settore ci aiutino maggiormente nella ricerca di un dispositivo di legge, che possa nel concreto far raggiungere gli obiettivi di valorizzazione e difesa della cucina tipica lombarda, a partire dalle materie prime, sino alla loro trasformazione e lavorazione. Non si tratta solo della difesa del made in Italy, ma anche della salubrità e tipicità dei piatti delle nostre tradizioni, che rappresentano la memoria storica delle comunità locali e del Paese” – ha concluso Ventura.

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