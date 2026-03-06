Ultime News

6 Mar 2026 Aperte le iscrizioni per il concorso Guardia di Finanza: 983 posti
6 Mar 2026 Soresina, sempre più profondo il solco tra Pro Soresina e la Giunta Tirloni
6 Mar 2026 Certificazione SQNBA e nuova PAC: il Consorzio Agrario organizza un incontro
6 Mar 2026 Il Trio Debussy in concerto al Ponchielli nel progetto artistico con Casa Stradivari
6 Mar 2026 Giornata contro il glaucoma: gli appuntamenti di Uici Cremona
Nazionali

Trump, la preghiera alla Casa Bianca: il video virale

(Adnkronos) –
Donald Trump e la preghiera virale. Un video diffuso sui social da Dan Scavino, assistente del presidente, mostra il momento di raccoglimento nello Studio Ovale. Trump, seduta alla sua scrivania, è circondato da un gruppo di persone. Quelle più vicine, appoggiano le mani sulle spalle e sulle braccia del presidente, fulcro di una catena che si sviluppa senza interruzioni. “Preghiamo perché dal cielo l’ispirazione arrivi nel cuore e nella mente del nostro presidente, preghiamo per la protezione del nostro presidente e delle nostre truppe in questi tempi difficili”, dice la persona che guida la preghiera. “Preghiamo perché il presidente abbia la forza di guidare il paese”. 

