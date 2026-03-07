A Cremona un percorso di memoria e impegno contro le mafie

In vista della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il Centro Promozione Legalità di Cremona “Falcone e Borsellino”, in collaborazione con “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, promuove l’iniziativa “100 passi verso il 21 marzo 2026”, un percorso di incontri e testimonianze rivolto alle scuole e alla cittadinanza.

Il percorso nasce come un itinerario educativo unitario volto ad accompagnare studenti e studentesse ad una comprensione profonda dei fenomeni mafiosi, promuovendo il valore della partecipazione consapevole e della resistenza civile. Gli studenti avranno l’opportunità di incontrare testimoni e protagonisti dell’impegno civile presso l’Aula Magna dell’Istituto Torriani (con possibilità di collegamento in streaming per la più ampia partecipazione della rete) secondo il seguente calendario:

Lunedì 9 marzo (ore 11:00): Margherita Asta, sopravvissuta all’attentato contro il magistrato Carlo Palermo, in cui persero la vita la madre e i fratellini, porterà la sua testimonianza di dolore e resistenza civile.

Venerdì 13 marzo (ore 10:00): Vincenzo Chindamo, fratello di Maria, imprenditrice calabrese uccisa dalla ’ndrangheta, racconterà la storia della sorella e la sua battaglia per la verità.

Lunedì 16 marzo (ore 10:00): Mauro Esposito, industriale torinese, illustrerà il suo percorso di denuncia che ha contribuito a far emergere i meccanismi di radicamento della ’ndrangheta nel Nord Italia.

Mercoledì 18 marzo (ore 09:00): Filippo Soldi, regista del docufilm “Quaranta anni senza Giancarlo Siani”, offrirà uno sguardo sul giornalismo d’inchiesta e sulla memoria del giovane cronista di Napoli ucciso dalla camorra.

Per la cittadinanza si propone il seguente programma presso il Circolo Proletario ARCI Carlo Signorini via Castelleone 7A :

Giovedì 12 marzo (ore 18:30): Vincenzo Chindamo, fratello di Maria, imprenditrice calabrese uccisa dalla ’ndrangheta porterà la sua testimonianza alla società civile cremonese.

A seguire alle 20:00 cena della Legalità con presenza di Vincenzo Chindamo. Prezzo Fisso euro 25. )Per prenotazioni Francesca 329 952 5387/Maurizio340 220 6357)

Il momento culminante di questo percorso sarà sabato 21 marzo 2026, quando una delegazione di studenti, di cittadini e istituzioni della provincia di Cremona parteciperà alle iniziative ed al Corteo della Giornata Nazionale organizzata da Libera, che quest’anno si terrà a Torino. La partecipazione delle delegazioni rappresenta un gesto concreto per rendere significativo il ricordo delle vittime e riaffermare il ruolo della scuola come comunità educante e presidio di legalità sul territorio.

