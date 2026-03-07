Ultime News

Cronaca

Diesel oltre i due euro a Cremona: preoccupa il caro carburanti

Le quotazioni del petrolio, complice la guerra di Usa e Israele contro l'Iran, hanno ripreso a salire anche nei distributori in città

Una pompa di benzina a Cremona
Anche a Cremona continua il caro carburante tanto che in alcuni distributori della città il diesel ha toccato il prezzo record di 2.069 euro al litro. Le quotazioni del petrolio, complice la guerra di Usa e Israele contro l’Iran, hanno ripreso a salire.

La causa ufficiale viene individuata nella nuova tensione internazionale appunto legata al Medio Oriente e al rischio per il traffico petrolifero nello Stretto di Hormuz, una rotta da cui passa circa il 20% del petrolio mondiale.

Per territori come il cremonese, con una forte presenza di autotrasporto e agricoltura, il prezzo del gasolio alto potrebbe diventare veramente un fattore economico decisivo per molte aziende. E anche per i privati cittadini che usano l’automobile per gli spostamenti essenziali.

