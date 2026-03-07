Ultime News

7 Mar 2026 "Accendi il buio" torna in piazza con le colombe pasquali per le attività con i ragazzi
7 Mar 2026 Destini di donne: al Ponchielli Tindaro Granata in "Vorrei una voce"
6 Mar 2026 “Sguardi”: in Rsa a Sesto ed Uniti la mostra fotografica di Paolo Ghiringhelli
6 Mar 2026 Salute femminile e prevenzione: oltre 350 donne coinvolte nell'Open week 2026
6 Mar 2026 “Omaggio a Rembrandt”, inaugurata la mostra: Cremona celebra il maestro fiammingo
C’è Posta per Te, stasera 7 marzo: le anticipazioni

Stasera, sabato 7 marzo, torna ‘C’è Posta per Te’. Maria De Filippi conduce il nuovo appuntamento in prima serata del people show di Canale 5. 

Al centro del più famoso people show della tv italiana racconti di vita quotidiana, commoventi storie d’amore, momenti di riflessione, divertimento e sorprese raccontate da Maria che, cerca di superare le incomprensioni e arrivare a un lieto fine. 

