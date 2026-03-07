Circolo Vela Cremona, open day il 21 marzo

Sabato 21 marzo ore 14 al Circolo Vela Cremona ci sarà un open day speciale dedicato a tutti gli appassionati di vela dai 14 anni in poi. Si tratta del primo evento dei molti in programma nel 2026 per celebrare i 50 anni del Circolo Vela Cremona, fondato sotto il Torrazzo nel 1976. L’open day è organizzato per far conoscere e condividere l’affascinante mondo della vela e, in questa particolare occasione, sarà possibile provare le barche in acqua in assoluta sicurezza, accompagnati da un istruttore del Circolo.

Il principale obiettivo dell’open day è quello di condividere con la Città la cultura nautica attraverso una maggiore conoscenza dell’ambiente coniugata ad un’esperienza sportiva dai contorni semplici e non agonistici; la vela è essenzialmente sinonimo di libertà e trasmette gioia di vivere in armonia con i principi legati alla tutela della salute in forma preventiva. Anche a Cremona si può fare vela e il Circolo Vela Cremona può essere il luogo ideale per trovare risposte alle esigenze della società moderna che sempre più spesso s’interroga su come impegnare il tempo libero in modo efficace per migliorare il livello qualitativo di vita in armonia con l’ambiente.

