Gli studenti dell'Einaudi a Garage Italia a Milano

Giornata milanese per gli studenti di terza e quinta Turismo e di quinta Commerciale dell’istituto “L. Einaudi”. I giovani si sono recati nel capoluogo lombardo per conoscere la storia di “Garage Italia”. Il nome del locale si spiega con il fatto che, in origine, esso era una pompa di benzina ed un’officina. Il progetto a forma di astronave di Mario Bacciocchi divenne realtà con Enrico Mattei, nel 1952, con lo scopo di celebrare la modernità e l’efficienza italiane. I ragazzi sono stati accompagnati alla scoperta delle attività che si svolgono all’interno della struttura e dei suoi diversi settori: il bar, la sala degli eventi e l’atelier, che offre una coloratissima collezione di proposte per customizzare, personalizzare automobili, moto, barche.

A Porta Nuova invece, la scolaresca è salita al belvedere, situato al trentanovesimo piano di Palazzo Lombardia. Successivamente, gli alunni, con il supporto di una guida, hanno visitato l’area espositiva d’arte moderna, che ospita “Oltre la soglia del tempo: cinquant’anni di visioni”, la mostra antologica dedicata al pittore Luciano Bonetti.

