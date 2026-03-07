I neosposi sono rientrati in Italia: fine dell'odissea per Chiara e Luca

Fine dell’odissea per Chiara Ravara e Luca Zini: la coppia di neosposi cremonesi è finalmente rientrata in Italia. “Siamo atterrati la scorsa notte a Malpensa, è andato tutto bene”, ci hanno fatto sapere. Un messaggio breve ma che racchiude tutta la soddisfazione per la fine della disavventura di cui sono stati protagonisti.

Una settimana fa erano pronti a rientrare in Italia al termine del loro viaggio di nozze in Thailandia. Ma lo scoppio della guerra in Iran ha di fatto reso impossibile lo scalo inizialmente previsto a Dubai, quindi il loro volo è stato cancellato. Dopo 48 ore nel panico e senza ricevere informazioni in merito ad un eventuale rientro, gli è stato programmato un lungo viaggio di ritorno con diversi scali (prima in Malesia, poi alle Maldive). Venerdì mattina finalmente l’invito a recarsi all’aeroporto di Malé, per un volo diretto che li avrebbe riportati a Milano.

Nonostante gli attacchi ricevuti sui social per una storia che nell’ultima settimana è letteralmente diventata virale, va precisato che Chiara e Luca non si sono mai lamentati della loro condizione, anzi hanno più volte ribadito di essere al sicuro, seguiti dall’agenzia e sistemati in luoghi confortevoli.

