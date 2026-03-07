Ultime News

7 Mar 2026 Baldesio, i master Corsini e D’Angelo dominano i mondiali in acque gelide in Finlandia
7 Mar 2026 Vanoli in trasferta a Tortona nella ripresa della Serie A. Atteso l'esordio di Udom
7 Mar 2026 Dubai ancora sotto attacco. Cristiano Crotti resta bloccato: "Contattati dal console, dobbiamo attendere"
7 Mar 2026 Diesel oltre i due euro a Cremona: preoccupa il caro carburanti
7 Mar 2026 I neosposi sono rientrati in Italia: fine dell'odissea per Chiara e Luca
Nazionali

Pisa, trovato cadavere nell’Arno a Santa Croce﻿: a dare l’allarme un passante

(Adnkronos) – Il corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato recuperato nel fiume Arno questa mattina dai vigili del fuoco di Pisa: a dare l’allarme, intorno alle 10.10, è stato un passante che ha notato il cadavere, all’altezza del ponte della strada provinciale 44 nel comune di Santa Croce sull’Arno. Sul posto i carabinieri per l’identificazione e i rilievi del caso.  

