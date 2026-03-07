Primo colloquio psicologico, nuove modalità di prenotazione

A partire da lunedì 9 marzo 2026 cambia la modalità per richiedere un primo colloquio psicologico nei servizi dell’ASST di Cremona. Da quella data, La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il Punto Unico di Accesso delle Case di Comunità di Cremona e di Casalmaggiore che diventano il riferimento per l’avvio del percorso.

La segnalazione potrà essere effettuata di persona oppure via e-mail, indicando nome, cognome, data di nascita e recapito telefonico. Dopo la richiesta, l’utente verrà ricontattato dal servizio per approfondire le motivazioni e orientare la persona verso il percorso di supporto più appropriato.

La nuova modalità è pensata per offrire una presa in carico più mirata e costruire il percorso di supporto psicologico più adeguato alla situazione della persona. In tale contesto, il PUA rappresenta il primo passaggio per accedere ai servizi psicologici: l’infermiere, in collaborazione con la psicologa, valutano i bisogni della persona e individuano la risposta più adeguata e indirizzano l’utente verso il servizio più idoneo.

Il primo colloquio psicologico è gratuito e non è necessaria l’impegnativa del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Per la mail, rivolgersi a pua.cdc.cremona@asst-cremona.it o pua.cdc.casalmaggiore@asst-cremona.it

