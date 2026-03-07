Referendum, le ragioni del no alla Camera del Lavoro
L'incontro lunedì 9 marzo 2026 alle ore 18.30 presso il Salone Bonfatti della Camera del Lavoro di Cremona
Il coordinamento provinciale di Libera contro le Mafie insieme al Comitato Provinciale di Cremona per il NO organizza un incontro pubblico dal titolo “Le ragioni per un NO”, in programma lunedì 9 marzo 2026 alle ore 18.30 presso il Salone Bonfatti della Camera del Lavoro di Cremona, in Via Mantova 25. L’iniziativa si inserisce nel percorso di approfondimento e confronto in vista del referendum costituzionale sulla giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo 2026.
L’appuntamento vedrà la partecipazione di tre voci autorevoli impegnate da anni sui temi della legalità, della giustizia e dei diritti:
- Tiziana Siciliano, magistrata, già Procuratrice Aggiunta presso il Tribunale di Milano.
- Lorenzo Frigerio, giornalista, membro della Direzione Nazionale e referente lombardo di Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.
- Maria Teresa Perin, segretaria confederale della CGIL Cremona.
A coordinare l’incontro sarà Giancarlo Corada, portavoce del Comitato Provinciale di Cremona per il NO e presidente dell’ANPI provinciale.
L’incontro intende offrire ai cittadini un’occasione di informazione e confronto sui contenuti del referendum, analizzando le possibili conseguenze delle modifiche proposte e illustrando le motivazioni alla base della scelta del NO. Saranno affrontati i temi della tutela dell’indipendenza della magistratura, del contrasto alle mafie, del ruolo della giustizia nella democrazia e dei rischi che deriverebbero dall’approvazione della riforma.
L’iniziativa è promossa dal Comitato Provinciale di Cremona per il NO, con il sostegno di Libera contro le Mafie e delle realtà sociali e civiche impegnate nella difesa della Costituzione.