Vanoli in trasferta a Tortona nella ripresa della Serie A. Atteso l'esordio di Udom

Il cammino della Vanoli Cremona nella Serie A LBA Unipol 2025/26 riprende da Tortona, dopo le tre settimane di sosta dovute alla Final Eight di Coppa Italia e agli impegni delle nazionali. La squadra di coach Pierluigi Brotto ha avuto tempo e modo di ricaricare le energie per il rush finale della stagione, che partirà proprio dal match contro il Derthona Basket, valido per la 21ª giornata di campionato. Appuntamento alla Nova Arena domenica 8 marzo, palla a due alle ore 18.

Capitan Burns e compagni arrivano al match con 16 punti raccolti nelle prime 20 giornate di campionato, che valgono ai biancoblu l’attuale nono posto in classifica. Il Derthona è invece la quinta forza del campionato, ma le recenti Final Eight di Torino hanno testimoniato le grosse ambizioni e la crescita del club piemontese, il cui percorso in Coppa Italia si è interrotto soltanto in finale.

Per la sua prima volta alla Nova Arena, la nuova casa del Derthona Tortona, la Vanoli potrà contare sull’apporto del nuovo acquisto Mattia Udom che dopo quattro settimane d’allenamento si è perfettamente inserito nel gruppo biancoblu ed è pronto a dare il proprio contributo alla squadra per concludere al meglio la stagione. Del suo inserimento ha parlato anche coach Brotto nella conferenza stampa prepartita.

Tortona si è dimostrata una delle squadre più in forma nell’ultimo periodo. Al di là della finale di Coppa Italia raggiunta, la formazione piemontese si è distinta con costanza ad alto livello nelle prime 20 giornate di campionato, brillando specialmente nella fase offensiva. Statisticamente infatti, il Derthona è il terzo miglior attacco della Serie A LBA con 87 punti segnati di media a partita, frutto anche del sapiente movimento di uomini e palla che la rende la quarta miglior squadra del campionato per assist (18.3 a gara).

Coach Mario Fioretti sta riuscendo a sfruttare al meglio le qualità del suo roster, che abbina talento e fisicità in tutti i ruoli. La stella della squadra è Christian Vital, secondo miglior marcatore della LBA con una media di 19.6 punti ad allacciata di scarpe. Lo scorer statunitense è affiancato dal connazionale Ezra Manjon, playmaker titolare che saltò la partita d’andata per infortunio. Dalla panchina esce un sesto uomo di lusso, nonché il giocatore più in forma del momento come testimoniato dal premio di MVP del mese di febbraio appena ricevuto: Prentiss Hubb. La combo guard ex Trento sta salendo vertiginosamente di colpi nelle ultime settimane, tanto da aver realizzato il massimo stagionale per un singolo giocatore con i 37 punti messi a referto contro Trieste, lo scorso 2 febbraio. Chiude la rotazione delle guardie Tommaso Baldasso, capitano del Derthona, che porta in dote ulteriore pericolosità perimetrale, esperienza e capacità d’incidere nei momenti topici del match.

In ala piccola Arturs Strautins e Andrea Pecchia si dividono i minuti, permettendo a coach Fioretti di aprire maggiormente il campo con il lettone (altro tiratore pericoloso dall’arco dei tre punti) o di varare un assetto maggiormente difensivo ed equilibrato con l’ex Vanoli sul parquet a fare da collante. Anche l’estone Joonas Riisma – titolare all’andata per via dell’assenza di Strautins – è pronto a entrare nella rotazione delle ali, che comprende ovviamente gli statunitensi Justin Gorham e Brekkott Chapman. Le due power forward di Tortona abbinano versatilità offensiva e mestiere, mentre nel cuore dell’area svetta il roccioso Dominik Olejniczak, terzo miglior rimbalzista del campionato (7.8 di media a partita, di cui 3.1 catturati in attacco). Pronto a subentrare dalla panchina un’altra vecchia conoscenza biancoblu come Paul Biligha, lungo con caratteristiche diverse dal polacco: meno possente, ma più agile, veloce di piedi e verticale, capace di avere grande impatto soprattutto nella metà campo difensiva. Completa l’organico piemontese il classe 2004 di origine maliana Lamine Tandia.

Sono soltanto sette i precedenti in Serie A LBA tra Derthona Tortona e Vanoli Basket, quattro giocati al Pala Radi e tre nella cittadina piemontese (si comprende anche la partita del girone d’andata). I biancoblu non sono ancora stati capaci di espugnare il campo di Tortona nelle tre sfide precedenti: capitan Burns e compagni scenderanno dunque in campo per provare a scrivere un’altra pagina di storia della Vanoli Cremona.

Andrea Pecchia ha vestito la maglia della Vanoli nel triennio 2021-2024, lasciando un grande ricordo di sé nel cuore di tanti tifosi non solo come giocatore, ma anche per le sue qualità umane. In campo Pech non ha mai fatto mancare corsa, grinta e intelligenza tattica, incidendo sempre in più voci statistiche. Nella sua ultima stagione a Cremona, 7 punti con 5 rimbalzi e 3.4 assist di media a gara. Ma soprattutto, verrà sempre ricordato come uno dei protagonisti della straordinaria stagione 2022/23, con il Triplete in Serie A2.

Paul Biligha ha trascorso a Cremona due stagioni, dal 2015 al 2017. Con la Vanoli il centro italiano di origini camerunensi si è consacrato tra i migliori lunghi del panorama nazionale, arrivando poi a disputare due Europei e un Mondiale con l’Italbasket. Durante la sua ultima stagione in biancoblu, Biligha mantenne medie da 11 punti con oltre 5 rimbalzi e una stoppata di media a partita, andando a raddoppiare le sue statistiche rispetto alla precedente annata. I suoi miglioramenti vertiginosi l’hanno poi portato a vincere tre scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, oltre a una FIBA Europe Cup, con le maglie di Olimpia Milano e Reyer Venezia.

Jacopo Torresi è stato preparatore atletico della Vanoli nelle scorse undici stagioni, dal 2014 in avanti. Entrato in punta di piedi nello spogliatoio biancoblu, ne è diventato una colonna. Un cremonese d’adozione che ha sempre rappresentato con orgoglio i valori della nostra società, trasmettendo a tutti il significato di far parte della Vanoli Family.

