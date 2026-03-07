Ultime News

Verissimo, sabato 7 marzo: gli ospiti e le interviste di oggi

(Adnkronos) –
Torna l’appuntamento del weekend con Verissimo. Oggi, sabato 7 marzo, e domani, domenica 8 marzo, su Canale 5 tanti ospiti nel salotto di Silvia Toffanin. 

 

A Verissimo, la storia, tra carriera sportiva e vita privata, della coppia di pattinatori azzurri formata da Sara Conti e Niccolò Macii. 

Intervista ritratto per Paolo Del Debbio, in onda su Retequattro con ‘Dritto e rovescio’ e ‘4 di sera’. 

Inoltre, prima intervista di coppia per Davide Bonolis e la fidanzata Martina Dotti e la nuova fase di vita Manuela Arcuri. 

Infine, in studio, la sensibilità artistica e l’eleganza di Michele Bravi. 

 

Direttamente dal terzo posto conquistato al ‘Festival di Sanremo’ sarà ospite Ditonellapiaga. 

Sempre dal successo ottenuto alla kermesse sanremese, sarà in studio con le sue emozioni e la sua voce inconfondibile: Serena Brancale. 

Spazio poi ad Arianna Fontana, una super campionessa, che grazie agli ultimi successi ottenuti nello short track a ‘Milano Cortina 2026’, è diventata l’atleta italiana più medagliata nella storia dei Giochi olimpici. 

E ancora, intensa intervista per l’attore Gabriel Garko e le novità nella vita di Paola Caruso. 

Inoltre, il dolore e l’indignazione di Fabrizio e Angela, genitori di Davide Borgione, il diciannovenne torinese, morto, nella completa indifferenza, nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, dopo una caduta dalla bicicletta. 

E, infine, la drammatica testimonianza di Cristina, Mariangela e Raimondo, i figli di Gaetano Russo, il panettiere di Sarno ucciso a coltellate nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, proprio nel suo negozio. 

