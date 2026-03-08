Ultime News

Cronaca

Cade dal cavallo imbizzarrito: gravissima 37enne cremonese

di Laura Bosio

Una cavallerizza di 37 anni è stata sbalzata da un cavallo e ora versa in condizioni critiche dopo l'incidente avvenuto durante l'allenamento

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso
Fill-1

Grave infortunio poco dopo mezzogiorno a Isola Dovarese, dove una donna è stata sbalzata dal cavallo, atterrando violentemente sulla schiena.

La giovane, una cremonese di 37 anni, esperta nell’equitazione, stava facendo allenamento in un centro ippico, quando l’animale, per cause ancora in corso di accertamento, si è imbizzarrito, facendola cadere a terra. Un urto molto violento, in seguito al quale la donna ha perso conoscenza.

Immediato l’intervento del 118 con auto medica ed elisoccorso. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, la 37enne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di milano. Le sue condizioni sono molto gravi ed è in pericolo di vita.

Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di Piadena e di Torre de’ Picenardi.

