Cultura e spettacoli
“Inno alle donne”: il coro Pink Voices incanta Cremona con un repertorio d’eccezione
Nella Sala Maffei della Camera di Commercio Apom Ets ha organizzato in collaborazione con il coro delle Pink Voices il concerto Inno alle donne.
L’ evento musicale, gratuito a ingresso libero, ha voluto un omaggio alle donne e alle loro famiglie da parte di queste due realtà cremonesi, insieme per ricordare la prevenzione femminile ma soprattutto per passare momenti di convivialità e spensieratezza ascoltando appunto le splendide voci delle coriste dirette da Mimma D’ Avossa e accompagnate al pianoforte da Marco Somenzi, che ha curato gli arrangiamenti dei brani per due o tre voci femminili.
Dal pop anglosassone ai cantautori italiani e al musical, un repertorio senza tempo e senza età.
