Ultime News

8 Mar 2026 “Inno alle donne”: il coro Pink Voices incanta Cremona con un repertorio d’eccezione
8 Mar 2026 "Musica favolosa", magia e spettacolo per i bambini al Museo del Violino
8 Mar 2026 Nicholas, rientrato dalla Thailandia dopo un viaggio lungo una settimana
8 Mar 2026 Le pagelle di Lecce-Cremonese: i voti dei grigiorossi
8 Mar 2026 Giacchetta: "Ci sentiamo derubati di un rigore, meritiamo rispetto"
Cultura e spettacoli

“Inno alle donne”: il coro Pink Voices incanta Cremona con un repertorio d’eccezione

di Laura Bosio
L'esibizione del coro (foto Studio B12)
Fill-1

Nella Sala Maffei della Camera di Commercio Apom Ets ha organizzato in collaborazione con il coro delle Pink Voices il concerto Inno alle donne.

L’ evento musicale, gratuito a ingresso libero, ha voluto un omaggio alle donne e alle loro famiglie da parte di queste due realtà cremonesi, insieme per ricordare la prevenzione femminile ma soprattutto per passare momenti di convivialità e spensieratezza ascoltando appunto le splendide voci delle coriste dirette da Mimma D’ Avossa e accompagnate al pianoforte da Marco Somenzi, che ha curato gli arrangiamenti dei brani per due o tre voci femminili.

Dal pop anglosassone ai cantautori italiani e al musical, un repertorio senza tempo e senza età.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...