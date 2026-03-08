"Musica favolosa", magia e spettacolo per i bambini al Museo del Violino

Fiabe in musica per unire il divertimento alla scoperta degli strumenti e della liuteria. È la Musica favolosa, spettacolo andato in scena all’auditorium Arvedi del Museo del Violino e dedicato ai più piccoli.

Protagonisti l’Ensemble del Conservatorio Claudio Monteverdi di Cremona, diretto da Giuseppe Caffi poi gli attori Massimiliano Pegorini ed Eleonora Pace.

Un breve concerto (della durata di circa 40 minuti) dedicato ai bambini: in apertura la fiaba Il gatto con gli stivali, quindi la Sinfonia dei Giocattoli, attribuita a Leopold Mozart. Tamburelli, raganelle, triangoli e altre semplici percussioni sono stati distribuiti ai piccoli ascoltatori per coinvolgerli in modo divertente e attivo nell’esecuzione.

