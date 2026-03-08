Ultime News

8 Mar 2026 Coldiretti, Campagna Amica celebra la Giornata della donna in piazza Stradivari
8 Mar 2026 Cade dal cavallo imbizzarrito: gravissima 37enne cremonese
8 Mar 2026 Festa della Donna: omaggio floreale del Questore alla poliziotta ferita in servizio
8 Mar 2026 Cremonese, la reazione nella ripresa non basta: il Lecce vince 2-1
8 Mar 2026 Violenza contro le donne, Della Giovanna: "Dato resta stabile, serve fare di più"
Nazionali

Petrolio finisce nelle fogne, strade di Teheran in fiamme dopo i raid

(Adnkronos) – Dopo i raid di Usa e Israele contro cinque raffinerie di petrolio a Teheran, in Iran, le fiamme si sono riversate anche sulle strade della capitale. Nelle immagini diffuse sui social, è possibile vedere il fuoco scaturito dal carburante finito nelle fogne e nei canali di drenaggio. 

Gli Stati Uniti e Israele hanno colpito ieri sera cinque impianti petroliferi durante gli attacchi notturni nella capitale iraniana e nei suoi dintorni, ha dichiarato alla televisione di Stato Keramat Veyskarami, amministratore delegato della National Iranian Oil Products Distribution Company. “La scorsa notte, quattro depositi di petrolio e un centro di trasporto di prodotti petroliferi a Teheran e nell’Alborz sono stati attaccati da aerei nemici”, ha aggiunto il funzionario. “Sono state danneggiate 5 strutture. L’incendio è stato domato”. 

 

