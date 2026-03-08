Referendum giustizia, il 12 marzo presentazione libro di Sallusti

Proseguono a Cremona le iniziative a sostegno del Sì al referendum del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere nella magistratura.

Nell’ambito di questo percorso di approfondimento e confronto pubblico, giovedì 12 marzo alle ore 21 presso la Società Filodrammatica Cremonese (Piazza Filodrammatici, 4) si terrà la presentazione del nuovo libro del giornalista e autore Alessandro Sallusti, intitolato “Il Sistema colpisce ancora: Come salvare la magistratura italiana dal vizio delle correnti e dalle mani dei politici”.

L’iniziativa è promossa dal Comitato Cittadini per il Sì e dal Comitato Sì Riforma, impegnati sul territorio per informare i cittadini sui contenuti e sulle ragioni del referendum. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Gilberto Bazoli.

Il volume rappresenta il terzo capitolo dell’inchiesta editoriale firmata da Sallusti, dopo “Il Sistema” e “Lobby & Logge”: libri-confessione nati dalle rivelazioni dell’ex magistrato Luca Palamara, che hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica il tema delle correnti nella magistratura e dei meccanismi di spartizione del potere all’interno degli organi di amministrazione.

“Con “Il Sistema colpisce ancora”, Sallusti torna su una delle questioni più delicate del dibattito istituzionale italiano: il rapporto tra giustizia, politica e potere interno alla magistratura” spiegano i promotori. “Il libro analizza le distorsioni prodotte dal correntismo e le interferenze politiche che, secondo l’autore, rischiano di compromettere la credibilità e l’indipendenza dell’ordine giudiziario.

Temi che si intrecciano direttamente con il confronto pubblico in corso in vista del referendum sulla separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, oltre che sul metodo del sorteggio dei componenti del C.S.M. e sulla costituzione di un’Alta Corte Disciplinare. Riforma che i promotori del Sì considerano strumento essenziale per rafforzare l’imparzialità del sistema giudiziario e ristabilire una maggiore fiducia dei cittadini nella giustizia” concludono i promotori.

La serata rappresenterà dunque un’occasione di approfondimento e partecipazione civica, aperta a tutta la cittadinanza. L’ingresso è libero.

