Ucraina, l’analisi di Putin: “Crisi colpa di errore sistemico dei Paesi occidentali”

(Adnkronos) – La crisi ucraina è il risultato di un errore sistemico da parte dei Paesi occidentali. Ad affermarlo è il presidente russo Vladimir Putin parlando con l’emittente russa Vesti. “Si può affermare con certezza che tutto ciò che sta accadendo ora in Ucraina è, senza dubbio, un errore, principalmente da parte dei Paesi occidentali. È un errore sistemico”, ha sottolineato leader del Cremlino.

Il neoeletto premier olandese, Rob Jetten, è arrivato a Kiev per una visita ufficiale. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui suoi canali social. Nelle ore precedenti lo stesso Zelensky aveva annunciato che avrebbe discusso con i partner europei di sistemi di difesa aerea e delle sanzioni contro la Russia.

L’esercito russo ha intanto attaccato nella notte il territorio dell’Ucraina con due missili balistici Iskander-M e con 117 droni di tipo Shahed, Gerbera, Italmas. Lo ha riferito il Comando dell’aeronautica militare delle Forze armate dell’Ucraina. “Secondo i dati preliminari, alle 09 le difese aeree hanno abbattuto 98 droni nemici Shahed, Gerbera e altri tipi di droni nel nord, sud e est del Paese. Sono stati registrati due missili balistici e 19 droni d’attacco in 11 località”, si legge nel messaggio sul canale Telegram. L’attacco aereo è stato respinto dall’aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettronica e dai sistemi senza pilota, nonché dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di difesa dell’Ucraina.

L’esercito ucraino avrebbe quindi lanciato un attacco missilistico su larga scala contro Belgorod. Lo ha riferito il governatore della regione russa Vyacheslav Gladkov.

“Belgorod e il suo distretto sono stati sottoposti a un attacco missilistico su larga scala da parte delle forze armate ucraine. Secondo le informazioni preliminari, nessuno è rimasto ferito. Gravi danni sono stati inflitti alle infrastrutture energetiche”, ha affermato il governatore, aggiungendo che i servizi di emergenza stanno lavorando sul posto.

L’esercito russo ha poi affermato di aver colpito siti di lancio di droni a lungo raggio ucraini, ha riferito il ministero della Difesa di Mosca. “L’aviazione tattico-operativa, i veicoli aerei senza pilota, le forze missilistiche e l’artiglieria hanno colpito i siti di preparazione e lancio dei veicoli aerei senza pilota a lungo raggio”, ha scritto il ministero, aggiungendo che i combattenti russi hanno anche attaccato punti di schieramento temporanei di militanti ucraini e mercenari stranieri in 143 distretti.

Una struttura britannica top secret in Ucraina potrebbe intanto essere a rischio di essere presa di mira da bombe e droni russi dopo che il Ministero della Difesa inglese ha pubblicato online un video che potrebbe permettere di identificarla.

Ieri, il Ministero della Difesa aveva caricato online un video in cui si vede il ministro della Difesa Luke Pollard camminare sul posto e vantarsi della presenza sul posto dell’assistenza britannica all’Ucraina. Il video è stato pubblicato insieme a un articolo del Guardian che intendeva “svelare” la struttura in cui gli ingegneri britannici aiutano a riparare l’hardware ucraino danneggiato, ma non la sua ubicazione segreta.

Secondo gli esperti, il video, girato in una posizione apparentemente non segnalata, potrebbe invece essere “geolocalizzato” in base a ciò che si può vedere fuori dalle finestre dell’edificio. Nel video Pollard ha persino descritto i dintorni della struttura.

Ciò significa che la Russia potrebbe utilizzare il video per localizzare la struttura e distruggerla con il suo arsenale di bombe, droni o missili, mettendo a rischio la vita di britannici e ucraini. Il Ministero della Difesa ha rimosso il video nel giro di poche ore, ma sembra che abbia avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni su X prima di essere cancellato.

Il ministro per la Difesa e l’industria, Luke Pollard, si è vantato che la struttura è un esempio di come la Gran Bretagna faccia cose “che nessun’altra nazione è stata disposta o in grado di fare”. Durante la sua visita al sito, ha affermato: “Il Regno Unito non vacillerà mai nel suo sostegno all’Ucraina e abbiamo ben chiaro che la sua sicurezza è quella della Gran Bretagna. Le nostre strutture pionieristiche stanno aiutando a mantenere le coraggiose Forze Armate ucraine nella lotta contro i brutali attacchi di Putin”.