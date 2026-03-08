Vanoli sempre in partita a Tortona, ma nel finale la Bertram chiude 85-78

La Vanoli resta aggrappata alla partita fino agli ultimi possessi ma alla Nova Arena deve arrendersi alla Bertram Tortona, che vince 85-78 al termine di una gara combattuta e rimasta aperta fino al finale.

La partita della Vanoli Cremona comincia in salita alla Nova Arena di Tortona. Nei primi possessi i biancoblù non trovano il canestro e la Derthona Basket prende subito il controllo. In campo per Cremona partono Al Durham, Payton Willis, TJ Jones, Ousmane Ndiaye e Ike Anigbogu. Dopo tre minuti coach Pierluigi Brotto è già costretto al primo time-out sull’8-0. La pausa non cambia subito l’inerzia. Cremona continua a faticare in attacco e il primo canestro biancoblù arriva solo dopo quattro minuti con Jones.

Gli errori restano tanti nonostante i tentativi di cambiare ritmo con l’ingresso di Giovanni Veronesi. Arriva poi il momento dell’esordio di Mattia Udom, in campo insieme a Davide Casarin e Chris Burns. Il primo canestro di Udom non si fa attendere: servito da Casarin, dà il via alla reazione della Vanoli. Dalla lunetta Veronesi riporta lo svantaggio sotto la doppia cifra (7-17), poi è Burns con una tripla a riavvicinare ulteriormente Cremona. Il primo quarto si chiude sul 21-15, con 7 punti di Casarin.

L’avvio di secondo quarto cambia ritmo. La schiacciata di Ndiaye, servito in contropiede da Casarin, muove subito il tabellone della Vanoli anche se Cremona si trova ancora una volta a inseguire. L’energia però è diversa e gli effetti si vedono: i biancoblù piazzano un parziale di 8 a 1 che vale il -3 (26-23) e costringe coach Fioretti al primo time out. Il grande trascinatore della rimonta è Casarin, già a quota 11 punti e 5 assist dopo dieci minuti di gioco. Dalla lunetta Willis trova anche il pareggio sul 29-29 in una serata in cui la Vanoli fatica dall’arco (2 su 15).

Tortona riesce a riprendere un piccolo vantaggio, ma Cremona resta agganciata alla partita. Durham attacca il ferro con una delle sue classiche penetrazioni e completa il gioco da tre punti per il 34-32. Willis poi trova altri punti dalla media e subito dopo recupera un pallone che innesca il contropiede chiuso dalla schiacciata di Ndiaye su assist di Jones. All’intervallo le squadre vanno negli spogliatoi sul 41 a 38 per Tortona.

Segna subito Durham la tripla del pareggio in apertura di terzo quarto. Poi arrivano un paio di passaggi a vuoto per la Vanoli, ma ancora Durham dall’arco firma il -3 che tiene Cremona agganciata alla partita. La risposta di Tortona però è immediata e concreta. La squadra di Fioretti piazza un parziale di 7 a 0 con Gorham e Vital che vale il 54-44. Brotto ferma il gioco e richiama tutti in panchina per disegnare le contromisure.

Se nel secondo quarto il protagonista era stato Casarin, nel terzo è Durham a caricarsi l’attacco biancoblù: sono suoi tutti i primi 10 punti della Vanoli nei primi sei minuti del periodo. Cremona resta in partita nonostante la serata complicata dall’arco, mentre Tortona continua a trovare soluzioni offensive efficaci. All’ultimo riposo la Vanoli resta comunque a contatto grazie al canestro caparbio di Grant che vale il 59-56.

Gli ultimi dieci minuti si aprono con tre punti a dividere le due squadre e con la mano di Cremona ancora fredda dall’arco, un insolito 4 su 27. L’attacco biancoblù fatica a trovare ritmo, ma Casarin tiene i suoi a un possesso di distanza. Veronesi realizza due liberi, Baldasso risponde dall’arco per Tortona. Casarin e Veronesi riportano la Vanoli in parità, poi Willis trova finalmente la tripla che mantiene Cremona in scia. Il 71-71 arriva dalle mani di Anigbogu, ma due canestri di Vital e Olejniczak costringono Brotto al time out. Nel finale Tortona prova l’allungo decisivo. L’ultima fiammata è di Casarin che dall’arco riporta la Vanoli sul 81-76 a 25 secondi dalla sirena, ma i padroni di casa controllano gli ultimi possessi e chiudono 85-78.

Cremona ha il merito di restare in partita fino alla fine contro una delle squadre più in forma del campionato, nonostante una serata difficile al tiro da tre punti. Il miglior realizzatore biancoblù è Casarin con 23 punti, in doppia cifra anche Durham con 15 e Veronesi con 10. Sotto canestro spiccano i 10 rimbalzi di Ndiaye.

