Ascolti tv, Imma Tataranni vince la prima serata di domenica con il 24,1%

(Adnkronos) – La prima puntata della quinta stagione di ‘Imma Tataranni – Sostituto procuratore’ ha vinto la prima serata di ieri, domenica 8 marzo, con il 24,1% di share. La fiction di Rai1 con protagonista Vanessa Scalera ha incollato allo schermo 3.961.000 telespettatori. A seguire Canale 5 con ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’, che ha conquistato 1.577.000 telespettatori e il 13,1%. Su Italia 1, ‘Le Iene’ ha totalizzato 1.215.000 telespettatori e il 9,9%. Sul Nove, ‘Che tempo che fa’ ha radunato 1.350.000 telespettatori, pari all’8%.

Su Rete 4, ‘Fuori dal Coro’ ha raggiunto 647.000 telespettatori, pari al 5,2%. Su Rai3 ‘Presadiretta’ ha segnato 732.000 telespettatori e il 4,1%. Su La7 ‘Il caso Epstein – Il racconto continua’ ha ottenuto 605.000 telespettatori e il 3,5%. Su Rai2 il film ‘Divorzio a Las Vegas’ ha intrattenuto 437.000 telespettatori, pari al 2,4%. Infine, su Tv8 ‘Operation Fortune’ ha totalizzato 221.000 telespettatori e l’1,4%.

Nella fascia access prime time, su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 4.416.000 telespettatori pari al 23,1%, mentre su Rai1 ‘Affari Tuoi’ 4.319.000 telespettatori e il 22,7%.