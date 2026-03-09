Aumento dei prezzi delle materie, Ance Cremona: "Servono sostegni alle imprese"

Il presidente della Associazione Costruttori Ance Cremona, Giovanni Musoni, esprime lo stato di preoccupazione per l’incertezza ed il possibile perdurare di un evento così grave, quale la guerra nei paesi arabi, che ha generato effetti negativi in così pochi giorni , con un aumento eccessivo dei prezzi di petrolio , gasolio, gas naturale.

In questi giorni le imprese edili stanno ricevendo dai propri fornitori comunicazioni non solo di aumento dei costi delle forniture, anche in deroga ai prezzi contrattuali precedentemente pattuiti, ma anche segnalazioni di difficoltà di rispetto dei tempi di consegna di materiali e forniture in cantiere. Aumenti prezzi che vanno da un + 10% per il calcestruzzo preconfezionato, ad oltre il + 50% per il costo del bitume; incremento che ha colpito inoltre anche le materie prime in plastica ed i trasporti.

“Ancora una volta il nostro comparto subisce gli effetti peggiori in relazione ad instabilità geopolitiche vicine o lontane. La problematica listino prezzi si acuisce in tutti gli appalti pubblici e privati, diviene fondamentale la tempestività nel riconoscere gli effetti che la situazione scatenerà. Un settore , quello delle costruzioni, dove la speculazione dei produttori è da sempre regnante ; ecco perché servono con urgenza strumenti di sostegno alle imprese come avvenuto nel periodo di crisi energetica del 2022, da parte del Governo. In questa contingenza instabile, la nostra sede ANCE Lombardia ha richiesto a Regione Lombardia di attendere tre mesi nella approvazione ed emanazione del Listino Prezzi Regionale Opere Pubbliche del 2026, affinché si possano compiere nuove indagini di mercato al fine di riallineare i costi alla nuova situazione che si è creata in questi ultime settimane a causa dell’aumento costo energia ed aumento costo gasolio e trasporti” ha detto Musoni.

