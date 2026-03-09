Clima, Cremona tra le città peggiori per il Sole 24 Ore

Cremona si attesta tra le città climaticamente peggiori del nostro Paese, piazzandosi nelle ultime 10 posizioni nella “Classifica dell’Indice del clima” pubblicata lunedì dal Sole 24 Ore, con un 102esimo posto su 107 città capoluogo. Mantenendo la stessa posizione del 2025.

La graduatoria evidenzia quali sono le città con il clima migliore, e che quindi possono offrire un maggiore benessere a chi vive sul territorio, e quelle con il clima peggiore. Per calcolarlo sono stati esaminati 15 indicatori meteo, a partire dai dati di 3bmeteo, tra il 2010 e il 2025.

Ma cosa porta Cremona ad essere così in basso? Analizzando i singoli indicatori, uno di quelli che pone la nostra città tra le peggiori è senza dubbio la nebbia (102 esimo posto) e a fronte di questo ovviamente è molto basso anche il piazzamento relativo all’indice di soleggiamento (83esimo posto), con una media di 7,6 ore di sole al giorno.

A Cremona, le notti tropicali (ossia con temperatura media maggiore o uguale a 20 gradi) sono state 76, facendo posizionare la città al 61esimo posto.

Altissimo il valore dell’umidità relativa, ossia i giorni annui al di fuori del confort climatico (minore del 70% e maggiore del 30%), che sono ben 196, in pratica oltre metà dell’anno.

© Riproduzione riservata