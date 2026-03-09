Emblematici Maggiori Cariplo: presentazione dei 5 progetti al CR2 Sinapsi

Verranno presentati il prossimo venerdì 20 marzo, dalle 10.30 alle 12.30, presso il Centro CR2 Sinapsi – Fondazione Occhi Azzurri, i 5 progetti cremonesi selezionati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia destinatari dei contributi Emblematici Maggiori. Sono:

Santi Marcellino e Pietro di Cremona: il culto della musica al centro della città per la parrocchia dei Santi Giacomo e Agostino. L’iniziativa prevede il restauro della chiesa barocca dei Santi Marcellino e Pietro e la sua trasformazione in un centro culturale dedicato alla musica e alle arti performative. L’intervento amplia il ruolo dell’edificio come auditorium, spazio espositivo e luogo di formazione, restituendolo pienamente alla comunità cittadina. Contributo: 2.200.000 euro.

Palazzo Stanga Trecco: 600 anni di storia, 100 anni a servizio dell’agricoltura cremonese e delle nuove generazioni per la Provincia di Cremona. Il progetto mira alla riqualificazione di Palazzo Stanga Trecco, attraverso il restauro delle facciate, degli spazi interni e del giardino storico, per restituire alla città un bene pienamente fruibile. L’intervento potenzia inoltre i laboratori agrari dello storico Istituto Agrario, con la creazione di un laboratorio sensoriale e nuovi spazi didattici avanzati. Contributo: 1.100.000 euro.

“Casa Zani 1915 – Music is social change”, per il Comune di Casalmaggiore. Il progetto intende trasformare Casa Zani in un polo musicale aperto e accessibile alla comunità, con una scuola di musica, una sala concerti, un museo dedicato al Maestro Zani e una sala prove attrezzata. Contributo: 1.300.000 euro.

“C.A.S.A. Stalloni” per il Comune di Cremona. La proposta mira alla rigenerazione dell’ex complesso Stalloni di Crema, trasformandolo in un luogo di inclusione, benessere e socialità. Il progetto prevede la creazione di nuovi servizi e percorsi educativi dedicati a giovani con disabilità, ragazzi in dispersione scolastica e persone con demenze, insieme alla riqualificazione degli edifici storici e degli spazi verdi, che saranno resi accessibili e aperti alla cittadinanza. Contributo: 1.900.000 euro.

“Bene(f)attori. Attori del bene comune” per la Fondazione Benefattori Soresinesi onlus. Il progetto punta a costruire un ecosistema inclusivo nei piccoli comuni dell’AT2 cremonese, offrendo servizi educativi, formativi e culturali rivolti a bambini, giovani e famiglie. Cuore dell’iniziativa è la rigenerazione di Palazzo Zucchi Falcina, che diventerà un luogo aperto alla comunità con spazi rinnovati, un parco accessibile e numerosi servizi di supporto. Contributo: 1.500.000 euro.

Interverranno alla presnetazione tra gli altri, il Presidente di Fondazione Cariplo Giovanni Azzone, l’Assessore regionale Massimo Sertori e il Presidente della Fondazione Comunitaria Cesare Macconi.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati i cinque progetti emblematici selezionati per il territorio, con particolare attenzione al loro impatto sociale, culturale e comunitario.

