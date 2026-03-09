"Il fuoco era la cura": al Ponchielli spettacolo teatrale e installazione

Si inaugura mercoledì 11 marzo alle 18.30, con ingresso libero, l’installazione Happiness Boys al Teatro Ponchielli. L’iniziativa apre simbolicamente la serata che vedrà andare in scena, alle 20.30, lo spettacolo Il fuoco era la cura, nuova creazione della compagnia Sotterraneo liberamente ispirata al romanzo Fahrenheit 451 di Ray Bradbury.

L’installazione potrà essere visitata fino al 18 marzo nei giorni di spettacolo oppure durante la settimana, dalle 10 alle 17.30. Per scuole e gruppi sono previste visite su prenotazione.

La serata si inserisce nel cartellone Next Gen Vibes del teatro e propone una rilettura contemporanea di uno dei grandi classici della letteratura distopica. Pubblicato nel 1953, il romanzo immagina una società in cui leggere è proibito, i libri vengono bruciati e il pensiero critico è scoraggiato, mentre schermi sempre accesi occupano il tempo libero delle persone.

Proprio da questa visione prende forma lo spettacolo Il fuoco era la cura, ideato e diretto da Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa. In scena cinque performer – Flavia Comi, Davide Fasano, Fabio Mascagni, Radu Murarasu e Cristiana Tramparulo – attraversano la storia del romanzo, identificandosi con i suoi personaggi e aprendo nuove traiettorie narrative.

Il lavoro teatrale non si limita a raccontare la trama del libro, ma ne esplora i vuoti e le zone d’ombra, interrogandosi su quanto quelle intuizioni possano risuonare nel presente. La domanda che guida la creazione è semplice ma inquietante: se la distopia immaginata da Bradbury fosse davvero alle porte, come reagiremmo?

A più di settant’anni dalla pubblicazione del romanzo e sessanta dall’uscita del film diretto da François Truffaut, lo spettacolo invita il pubblico a riflettere sui rischi di possibili derive autoritarie e sul valore della cultura e della lettura nella società contemporanea.

La produzione è firmata da Sotterraneo insieme al Teatro Metastasio di Prato, al Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa e a Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, con il sostegno di diversi centri di residenza artistica italiani.

