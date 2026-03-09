Ladri scatenati in città, razzia nei garage di via dell'Annona

Ladri scatenati a Cremona, dove nelle ultime settimane i furti sono diventati sempre più numerosi. Uno degli ultimi colpi in ordine di tempo riguarda via dell’Annona, dove ignoti malviventi hanno agito prendendo di mira cantine e garage dei condomini della zona, scassinandoli e portando via tutto quello che di valore sono riusciti a trovare.

Un modus operandi simile si era verificato qualche giorno prima anche in via Rialto, e prima ancora in via Ippocastani. Ad essere presi di mira sono sempre scantinati e garage, il che può lasciar presupporre l’azione di uno stesso gruppo criminale, probabilmente una banda organizzata e specializzata in questo genere di colpi.

Il copione è sempre lo stesso: i malviventi agiscono con il favore delle tenebre. Si introducono nei condomini, puntano a scantinati e garage, che di fatto sono le aree meno sorvegliate, e sistematicamente fanno saltare tutti i lucchetti. Arraffano tutto quello che di valore trovano, poi si danno alla fuga.

Grande la preoccupazione tra i residenti, soprattutto delle aree tra il quartiere Villetta e lo Zaist, che risultano le più colpite.

