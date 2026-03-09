L'eredità di Edda diventa dono: inaugurato nuovo scuolabus a Stagno Lombardo

40 posti a sedere, un aiuto ai più piccoli del paese ma soprattutto un gesto di grande generosità.

Con una cerimonia in piazza del Comune, alla presenza del Sindaco, della protezione civile e di alcuni bambini, è stato inaugurato il nuovo scuolabus di Stagno Lombardo.

Il veicolo sostituirà un vecchio bus che “va in pensione” dopo oltre 20 anni di onorata carriera e più di 200mila chilometri percorsi.

Dietro seggiolini, scritte e tagli del nastro si cela però una bella storia da raccontare.

È quella della signora Edda Riotti, classe 1928 e originaria del bresciano; Edda, scomparsa lo scorso anno dopo qualche tempo trascorso nella RSA di Stagno, ha voluto lasciare la sua eredità al Comune per scopi benefici.

Nonostante non avesse figli, ha sempre avuto un occhio di riguardo verso i più piccoli e le nuove generazioni.

Un gesto molto apprezzato e sentito, come conferma il sindaco Roberto Mariani.

“La signora ha deciso di donare il suo patrimonio per interventi di tipo benefico, nella disponibilità del Comune della casa di riposo dove è stata ospitata – spiega il primo cittadino -. Avevamo bisogno del nuovo scuolabus: l’altro è giunto a fine vita. Ora manca l’adesivo da porre sulle portiere che indicherà che è frutto di una donazione, con il nome della donatrice”.

Presente al taglio del nastro anche il cugino della signora Edda, Cesare Danieletti, che si è occupato di lei durante gli ultimi anni. Il nuovo autobus è costato circa 90 mila euro ed entrerà in servizio già nei prossimi giorni.

“Un mezzo che si mette a disposizione, ne avevamo veramente bisogno e aggiungo anche che eravamo in difficoltà a trovare le risorse per acquistarlo. Quindi questa donazione ci ha anche risolto un problema importante e quindi i ringraziamenti non saranno mai abbastanza”.

