Premio Barbieri: opportunità per giovani impegnati in iniziative di solidarietà

Scadono alle ore 12 del 30 marzo prossimo i termini di presentazione delle domande per aderire al bando Premio Barbieri in memoria di Attilio Barbieri, lo studente partigiano ucciso il 26 aprile 1945 in piazza San Luca a Cremona. Il riconoscimento, promosso da Fondazione Città di Cremona, è destinato a ragazze e ragazzi del territorio che con il loro impegno sanno diffondere valori di solidarietà, inclusione e aiuto reciproco.

Un premio che non è solo memoria ma anche invito a costruire insieme una città più giusta, solidale e aperta al futuro. Il Bando si rivolge ai giovani tra i 18 e i 28 anni, singoli o in gruppo e riconosce azioni meritevoli nel campo del volontariato, dell’impegno civile, delle iniziative umanitarie. Da 5mila e 10mila euro la somma messa a disposizione per ciascuna edizione.

Il testo del Bando, il modulo di adesione e l’informativa privacy sono scaricabili dal sito www.fondazionecr.it/progetti-sociali/premio-barbieri/. Le domande possono essere recapitare a mano presso gli uffici della Fondazione in piazza Giovanni XXIII a Cremona negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì ore 9,30-12,30) oppure via mail a segreteria@fondazionecr.it

Una apposita commissione composta da rappresentanti di Comune di Cremona, Diocesi di Cremona, Liceo Manin e Fondazione Città di Cremona valuterà le candidature.

