9 Mar 2026 Si svela il piano nobile di Palazzo Vescovile, le immagini degli interni
9 Mar 2026 Giornate FAI di Primavera: aperti Palazzo Lodi Zaccaria e Palazzo Grasselli
9 Mar 2026 I numeri ci sono, si può partire: all'Aselli l'intelligenza artificiale arriva in aula
9 Mar 2026 Premio Barbieri: opportunità per giovani impegnati in iniziative di solidarietà
9 Mar 2026 IIS Torriani, gli studenti incontrano la testimone di giustizia Margherita Asta
Serie A, oggi Lazio-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 9 marzo, i biancocelesti ospitano il Sassuolo all’Olimpico nel monday night della 28esima giornata di campionato. La squadra di Sarri arriva dal pareggio nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, mentre gli emiliani hanno battuto proprio la Dea nell’ultimo turno di campionato. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Sassuolo, in campo stasera alle 20:45:  

LAZIO (4-3-3) Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. All. Sarri 

SASSUOLO (4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, U. Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso 

Dove vedere Lazio-Sassuolo? La partita sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky Sport, ai canali 201 e 251. Sfida visibile anche in streaming sull’app di Dazn e sulle piattaforme Sky Go e Now. 

