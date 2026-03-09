"Università svelate" in tutta Italia: aderisce anche il Politecnico, campus di Cremona

In occasione di Università Svelate 2026, venerdì 20 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, il Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Cremona aprirà le porte del proprio Campus e dei laboratori didattici e di ricerca, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire da vicino le attività scientifiche e tecnologiche che vi si svolgono.

Questa iniziativa, concepita per avvicinare la cittadinanza alle attività scientifiche e tecnologiche del Politecnico di Milano, rappresenta un’occasione unica per scoprire in prima persona l’eccellenza della ricerca e dell’innovazione sviluppata presso il Polo Territoriale di Cremona, contribuendo a rafforzare il dialogo tra università, territorio e comunità educativa. L’evento può inoltre essere di interesse per docenti che non hanno ancora avuto modo di visitare il Campus e per studenti che non hanno potuto partecipare al precedente open day.

Durante la mattinata sarà possibile visitare:

Laboratorio Industria 4.0

Il laboratorio studia strumenti e tecnologie per il miglioramento e l’ottimizzazione dei sistemi produttivi. Qui gli studenti possono sperimentare direttamente gli aspetti ingegneristici della connettività tra macchine, i sistemi di monitoraggio, i software MES (Manufacturing Execution Systems) e altre soluzioni legate ai paradigmi dell’Industria 4.0.

FabE-Lab – Fabbrica della Bioenergia (Laboratorio “A. Rozzi”)

Nato per supportare il comparto della produzione di biogas, particolarmente rilevante per il territorio, il laboratorio ha progressivamente ampliato la propria missione verso le tematiche dell’economia circolare applicata agli scarti del settore agroalimentare. Le attività di ricerca si concentrano in particolare sui processi biochimici anaerobici e sui processi fotosintetici basati su microalghe e batteri fototrofi.

Laboratorio ROSETEA – Robotics Sensor Technologies for Environment and Agriculture

Questo laboratorio sviluppa metodi e tecnologie innovative per rendere l’agricoltura e la produzione alimentare più sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici e alle malattie delle colture. L’obiettivo è aumentare la produttività riducendo al contempo il consumo di risorse e l’impatto ambientale. Tra i punti di forza del laboratorio c’è un avanzato sistema di telecamere in grado di individuare con grande precisione e in tempo reale la posizione dei robot.

Sound and Music Computing Lab

Il laboratorio è dedicato alla ricerca nell’ambito dell’acustica computazionale, disciplina che studia e simula al computer la produzione, la propagazione e la percezione dei suoni. La struttura comprende quattro spazi distinti: StudioLab – uno studio di registrazione sperimentale, articolato in Live Room – sala di ripresa e Listening Room – sala d’ascolto e mixing; una Spatial Audio Room ad acustica controllata, utilizzata per testare algoritmi innovativi per l’audio immersivo; e un laboratorio di lavorazioni meccaniche per la realizzazione di prototipi di strumenti musicali, utili alla validazione di modelli acustici. Tutti gli ambienti sono interconnessi tramite una rete dedicata di audio digitale.

Per partecipare alle visite è necessario registrarsi tramite il link dedicato disponibile sul sito https://www.polo-cremona.polimi.it/, sotto Eventi.

Il Politecnico di Milano conferma così il proprio impegno nella promozione della cultura scientifica e tecnologica, valorizzando la trasparenza delle proprie attività didattiche e di ricerca e consolidando la collaborazione con cittadini, studenti e docenti interessati a conoscere da vicino le potenzialità e le innovazioni del Campus di Cremona.

