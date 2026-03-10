Ultime News

10 Mar 2026 Benessere animale e Carbon farming: focus sulle filiere agroalimentari in evoluzione
10 Mar 2026 Centenario del Decimo Reggimento Guastatori al via con il concerto della Fanfara
10 Mar 2026 Incidente a Sospiro, auto finisce nel fosso: due coinvolti
10 Mar 2026 José Hernandez, chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: lavoro, età e origini
10 Mar 2026 Botte alla compagna incinta davanti ai figli piccoli: un incubo durato sette anni
A giugno primo matrimonio gay tra sindaci, quello Fdi di Pordenone sposerà quello leghista di Carlino

(Adnkronos) – Il 27 giugno prossimo il sindaco di Pordenone di Fratelli d’Italia, Alessandro Basso, sposerà il leghista Loris Bazzo, sindaco di Carlino (Udine). Secondo il Gazzettino che ne dà notizia, si tratta del primo matrimonio in Italia tra due sindaci omosessuali e peraltro di centrodestra. “In tema di diritti la destra ha superato la sinistra, cose che fino a qualche tempo erano inimmaginabili” ha dichiarato il primo cittadino di Pordenone alle colonne del giornale. 

Basso, classe 1978, due figli e un matrimonio alle spalle, da cinque anni frequenta il collega Bazzo, ex consigliere regionale, di due anni più anziano. A unirli in matrimonio, che sarà celebrato nell’ex convento Chiostro di San Francesco in centro città, hanno chiamato il più anziano degli ex sindaci di Pordenone, l’89enne Alvaro Cardin.  

