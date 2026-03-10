Ultime News

10 Mar 2026 Levriero precipita dalla terrazza di una casa muore sul colpo. Indagini in corso
10 Mar 2026 Benessere animale e Carbon farming: focus sulle filiere agroalimentari in evoluzione
10 Mar 2026 Centenario del Decimo Reggimento Guastatori al via con il concerto della Fanfara
10 Mar 2026 Incidente a Sospiro, auto finisce nel fosso: due coinvolti
10 Mar 2026 José Hernandez, chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: lavoro, età e origini
Nazionali

Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’

(Adnkronos) – Antonello Venditti entra a sorpresa all’anteprima romana di ‘Notte prima degli esami 3.0’ cantando quello che è diventato l’inno ufficiale dei maturandi: ‘Notte prima degli esami’. Un brano che ha smesso di essere solo un classico degli Anni ’80 grazie al film omonimo di Fausto Brizzi del 2006. E ora ‘quella notte’ torna sul grande schermo dal 19 marzo con 01 Distribution diretta dall’esordiente Tommaso Renzoni, che ha scritto la pellicola con Brizzi.  

Ad intonare il brano – con l’inizio del countdown dei 100 giorni all’Esame di Stato – anche il pubblico presente in sala che si è unito al cast cantando a squarciagola “ma questa notte è ancora nostra…se l’amore è amore…”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...