Atalanta-Bayern, lo staff dei tedeschi si allena per le strade di Bergamo Alta prima degli ottavi di Champions

(Adnkronos) – Torna la Champions League con gli ottavi di finale. Oggi, martedì 10 marzo, l’Atalanta affronta il Bayern Monaco nella gara d’andata, alle 21 alla New Balance Arena. Una partita fondamentale per entrambe le squadre e pesantissima per gli obiettivi della seconda parte di stagione. In mattinata, la squadra di Kompany ha svolto una sessione di rifinitura in campo a Torre Boldone, alle porte di Bergamo. La curiosità? Lo staff del club bavarese ha deciso di visitare Bergamo Alta con una corsetta leggera tra le vie della città.

Un modo per allentare la tensione in vista del big match, ma anche per scoprire la città in un modo alternativo e particolare. Godendosi in pieno la sua bellezza.