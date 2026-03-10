Ultime News

10 Mar 2026 Riforma della giustizia: il Psi di Cremona presenta "Le ragioni del sì socialista"
10 Mar 2026 Ponchielli, in arrivo nuove poltrone e sgabelli anche per i palchi
10 Mar 2026 Canottaggio Baldesio: tre bronzi e tante finali nel primo confronto nazionale a Piediluco
10 Mar 2026 San Bassano, efficientamento della rete nella fase finale. Investimento da 120mila euro
10 Mar 2026 Blitz della Finanza a Crema: sequestrato merchandising non autorizzato di Atalanta-Bayern
Nazionali

Atalanta-Bayern, lo staff dei tedeschi si allena per le strade di Bergamo Alta prima degli ottavi di Champions

(Adnkronos) – Torna la Champions League con gli ottavi di finale. Oggi, martedì 10 marzo, l’Atalanta affronta il Bayern Monaco nella gara d’andata, alle 21 alla New Balance Arena. Una partita fondamentale per entrambe le squadre e pesantissima per gli obiettivi della seconda parte di stagione. In mattinata, la squadra di Kompany ha svolto una sessione di rifinitura in campo a Torre Boldone, alle porte di Bergamo. La curiosità? Lo staff del club bavarese ha deciso di visitare Bergamo Alta con una corsetta leggera tra le vie della città. 

Un modo per allentare la tensione in vista del big match, ma anche per scoprire la città in un modo alternativo e particolare. Godendosi in pieno la sua bellezza. 

