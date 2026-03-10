Blitz della Finanza a Crema: sequestrato merchandising non autorizzato di Atalanta-Bayern

I finanzieri del Comando Provinciale di Cremona, su delega della Procura della Repubblica, hanno eseguito un provvedimento di perquisizione nella sede di un’azienda impegnata nella produzione di abbigliamento sportivo e merchandising, in vista del match di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco. L’intervento arriva al termine di un’attività info-investigativa e di accertamenti mirati nei confronti di due indagati, tra cui il titolare dell’impresa.

Le indagini hanno preso avvio dal monitoraggio dei profili social degli indagati, che pubblicizzavano la produzione di merchandise riconducibile alla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., intensificata in vista della partita di Champions League prevista per questa sera.

Durante la perquisizione, condotta dal Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Cremona, sono stati sequestrati circa 800 articoli, tra cui felpe, gilet smanicati, canotte, t-shirt, pantaloncini, mascherine e sciarpe celebrative della partita. Rinvenuti anche i cliché per la stampa di ulteriori sciarpe, pronti per la produzione.

Il procedimento penale è ancora in fase di indagini preliminari e, fino a eventuale sentenza definitiva, vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti degli indagati.

L’operazione conferma l’impegno costante della Guardia di Finanza nella lotta alla produzione e commercio di merci contraffatte, a tutela delle imprese che operano nel rispetto delle regole.

