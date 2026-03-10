E’ uno dei progetti finanziati dal Pnrr meno appariscenti del Comune di Cremona ed ora è giunto alla fase finale con l’approvazione del progetto esecutivo, del cronoprogramma e con l’indizione di procedura negoziata per individuare chi eseguirà i lavori.

Si tratta della ristrutturazione degli appartamenti all’interno di “Casa Elisa Maria”, in via Aselli 63, alcuni dei quali destinati a un solo residente altri più grandi a coppie. L’intervento si colloca tra quelli dedicati all‘inclusione e alla coesione sociale, uno degli obiettivi del Pnrr e mira a migliorare le condizioni di vivibilità degli alloggi destinati ad anziani non completamente autosufficienti.

Le unità immobiliari sono disposte a piano terra e al primo piano, lungo via Gioconda e via Versecchi. Al momento negli alloggi mancano gli impianti di raffrescamento e i bagni, ristrutturati tra 1985 e 1990, non hanno caratteristiche adatte per l’utenza a cui sono destinati. Gli impianti devono essere rivisti e messi a norma e gli arredi sono considerati vetusti e disomogenei nei diversi alloggi.

Gli interventi saranno finalizzati alla rivisitazione di alcune finiture interne, alla ristrutturazione completa dei servizi igienici, a un nuovo impianto elettrico e all’ adattamento di quello idraulico alle opere previste nei bagni e nelle cucine. Non saranno necessarie modifiche architettoniche interne.

Saranno abbattute le barriere architettoniche, in particolare è previsto l’allargamento del vano porta di ingresso ai bagni.

In genere gli appartamenti sono costituiti da una stanza principale con funzione di camera e angolo cottura, un disimpegno e un bagno.

L’obiettivo della Missione 5 del Pnrr (Inclusione e Coesione) è il “sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti.

Il Comune di Cremona ha affidato l’incarico per la progettazione e la Direzione Lavori alla Società DSP Srl di Firenze; in base alla procedura negoziata dal Comune, verranno invitati 15 operatori economici individuati tramite indagine di mercato, tra cui verrà selezionato il migliore offerente.

© Riproduzione riservata