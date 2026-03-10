Ultime News

Nazionali

Cinecittà, nuovo blitz della Guardia di finanza: acquisiti i bilanci 2022 e 2023

(Adnkronos) – Nuovo blitz della Guardia di Finanza nella mattina di oggi, martedì 10 marzo, negli uffici di Cinecittà a Roma. Lo apprende l’Adnkronos. A quanto apprende l’Adnkronos, questa volta la Gdf starebbe acquisendo la documentazione relativa ai bilanci 2022 e 2023. 

Già nell’autunno scorso le Fiamme Gialle avevano visitato gli stessi uffici per acquisire la documentazione relativa ai finanziamenti pubblici di alcuni film. Sotto la lente erano finiti in particolare tre film: Siccità, L’immensità e Finalmente l’alba di Emanuele Crialese, Saverio Costanzo, Paolo Virzì. 

