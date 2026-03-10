Coro Vanoi di Canal San Bovo all'Auditorium del Museo del Violino

Appuntamento da non perdere per gli appassionati del canto di montagna sabato 14 marzo alle ore 21 all’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino, dove si potrà assistere al concerto del Coro Vanoi di Canal San Bovo (Trento) diretto dal maestro Paolo Scalet, compagine tra le più accreditate nell’interpretazione di questo particolare genere corale che vantava tra i propri estimatori anche il “divino” pianista Arturo Benedetti Michelangeli.

La serata è in collaborazione con Museo del Violino e Fondazione Arvedi Buschini. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti. In programma brani tra i più popolari del repertorio alpino, da Vecchio scarpone a Belle rose du printemps.

