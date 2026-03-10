Fahrenheit 451, il libro cult reinterpretato dagli studenti del liceo Stradivari

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione, nata nel 2018 tra l’IIS Istituto di Istruzione Superiore Antonio Stradivari di Cremona e il Teatro Amilcare Ponchielli con la presentazione di un allestimento ispirato allo spettacolo Il Fuoco era la cura di Teatro Sotteraneo e liberamente ispirato al capolavoro letterario, pubblicato nel 1953 di Ray Bradbury Fahrenheit 451.

Il progetto happiness boys nasce dall’incontro tra letteratura, teatro e nuove tecnologie con l’obiettivo di aiutare gli studenti a guardare in modo critico il presente in cui vivono. In occasione della messa in scena di Fahrenheit 451 di Ray Bradbury al Teatro Ponchielli mercoledì 11 marzo (ore 20.30), il percorso si traduce in un allestimento parallelo e in un quaderno didattico che accompagna il visitatore nella riflessione.

Il punto di partenza è una domanda semplice ma decisiva: che cosa consideriamo “normale” in Fahrenheit 451 e nella società di oggi, e perché?

Una possibile chiave interpretativa, che è anche il concept del lavoro, è offerta dalla frase di Bertolt Brecht, tratta da L’eccezione e la regola: “Di nulla sia detto: è naturale” (1930).

In queste poche parole Brecht denuncia un meccanismo ideologico potente: ciò che è ingiusto, violento o disumano viene presentato come ovvio, normale, inevitabile.

Se qualcosa è considerato “naturale”, allora non viene discusso, non viene messo in questione, non viene cambiato. È il cuore del teatro epico brechtiano: rendere strano ciò che appare normale, per far capire che la realtà non è data una volta per tutte, ma è costruita storicamente.

Questo stesso meccanismo è portato all’estremo nel mondo immaginato da Ray Bradbury in Fahrenheit 451. In quella società non è necessario giustificare la censura o la distruzione dei libri: bruciarli è semplicemente “normale”. Non pensare, non ricordare, non porsi domande diventa una condizione naturale dell’esistenza. L’intrattenimento continuo, lo svago superficiale, la velocità e l’assenza di silenzio sostituiscono il confronto, il dubbio e la riflessione. Come evidenziato criticamente Brecht, il potere non ha bisogno di spiegarsi: ciò che è naturale non richiede spiegazioni.

Il lavoro si è svolto grazie alla collaborazione dei professori: Rossetti Rossella, Oneta Alessia, Gamba Maria Chiara, Brambati Chiara, Mauro La Rosa, Ferdinando Ardigò, Papetti Francesca, Gaimari Gabriele, Bonetti Mauro.

happiness boys inaugurerà mercoledì 11 MARZO alle ore 18.30. Ingresso libero. Sarà possibile visitare le installazioni dal 12 al 18 marzo nei giorni di spettacolo oppure durante la settimana dalle ore 10.00 alle ore 17.30.

