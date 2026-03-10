Ultime News

10 Mar 2026 José Hernandez, chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: lavoro, età e origini
10 Mar 2026 Botte alla compagna incinta davanti ai figli piccoli: un incubo durato sette anni
10 Mar 2026 MagicaMusica, il grande cuore di Avis Soresina: ufficializzata donazione di 2500 euro
10 Mar 2026 Il romanticismo di Gabriele Strata in concerto il 12 marzo al Ponchielli
10 Mar 2026 Chiara Ferragni ha un nuovo amore: chi è Jose Hernandez, manager colombiano
Giovani, Marti: “Ricerca Unhate conferma linea governo su ecosistema educativo”

(Adnkronos) – “Dalla ricerca riceviamo indicazioni importanti che, negli ultimi anni, hanno trovato una traduzione concreta nelle politiche educative messe in campo dal Governo. Il compito della politica non è semplicemente intervenire quando le difficoltà emergono, ma costruire un ecosistema educativo più forte, capace di accompagnare i ragazzi nei passaggi più delicati della crescita ed è quanto stiamo facendo da tre anni e potremo fare ancora meglio contando su una sinergia positiva con l’Osservatorio”. Così il senatore Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura del Senato, intervenendo alla presentazione della ricerca sulla condizione giovanile promossa da Fondazione Unhate. 

