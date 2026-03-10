Il romanticismo di Gabriele Strata in concerto il 12 marzo al Ponchielli

Talento dalla sensibilità straordinaria e dalla tecnica perfetta, Gabriele Strata è in scena al Teatro Ponchielli giovedì 12 marzo alle 20,30 con un programma che spazia da Chopin a Schubert, offrendo un emozionante itinerario nel repertorio romantico.

Tra i più brillanti pianisti italiani della nuova generazione, Strata ha vinto il primo premio e il premio del pubblico al Concorso Internazionale di Rio de Janeiro nel 2023, la medaglia d’argento e il premio della critica al Concours Musical International de Montréal nel 2024, oltre al prestigioso XXXV Premio Venezia nel 2019.

La sua carriera lo ha portato ad esibirsi nelle sale più prestigiose: dalla Philharmonie di Berlino al Concertgebouw di Amsterdam alla Wigmore Hall di Londra, dove il suo recente debutto è stato definito dalla critica come «un recital di creatività perfetta, che assicura Strata il suo posto nell’intransigente mondo delle sale da concerto» (Crepuscular Musings).

Biglietti:

Platea e palchi centrali: intero € 20,00, ridotto € 18,00

Palchi laterali: intero € 18,00, ridotto € 16,00

Galleria: intero € 15,00, ridotto € 13,00

Loggione: intero € 12,00, ridotto € 10,00

Studenti: € 8,00

Biglietto ridotto per possessori di tessera Fai, Touring Club, Welcome Card, CartaEffe La Feltrinelli, giovani under 30, gruppi organizzati (superiori alle 15 persone).

© Riproduzione riservata