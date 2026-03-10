MagicaMusica, il grande cuore di Avis Soresina: ufficializzata donazione di 2500 euro

“Abbiamo deciso di unire le forze per sostenere la cultura del dono e fare del bene”. Con questo obiettivo il presidente di Avis Soresina, Oreste Gazza, ed il tesoriere Giuseppe Landi, nei giorni scorsi si sono recati presso la sede operativa dell’associazione diretta da Piero Lombardi ed Elena Gremizzi per ufficializzare una donazione a sostegno di MagicaMusica. La somma donata ammonta a 2500 euro.

“Periodicamente – spiegano dal direttivo di Avis – destiniamo somme di denaro a realtà associative del nostro territorio: è il nostro modo per stare loro accanto e far conoscere la mission di Avis. Non ci impegniamo solo per l’importante attività di raccolta e donazione sangue, ma siamo anche attivi sul territorio affinchè la consapevolezza dell’importanza del dono cresca in ognuno di noi. Per questo collaboriamo attivamente con il mondo sportivo, con il terzo settore e con le scuole. Gettare semi di consapevolezza è il primo passo per sperare in un domani migliore, più attento e solidale, maggiormente capace di valorizzare la forza della coesione e della condivisione”.

Avis Soresina oggi conta 450 donatori attivi e 40 volontari, tra medici, infermieri, personale sanitario ed amministrativo, che donano il loro tempo ed il loro impegno per assicurare l’attività dell’associazione. “Il volontariato e la solidarietà sono la nostra forza, ma ci piace anche poter concretamente sostenere altre attività importanti per il nostro territorio. Magica Musica da diverso tempo è una di queste: offre l’opportunità a persone con disabilità di coltivare talento, praticando musica, danza e arte e contribuisce attivamente alla costruzione di una cultura inclusiva di cui la società tutta oggi ha bisogno”.

La generosa donazione andrà a sostenere le tante attività associative in corso. È stata accolta con grande entusiasmo dal direttore Piero Lombardi: “Ringraziamo di vero cuore Avis Soresina per l’importante gesto di solidarietà e vicinanza alla nostra realtà. Ci faremo sicuramente portavoce dell’importanza della donazione di sangue, soprattutto tra i più giovani, che incontriamo ogni giorno sui banchi di scuola. Ho sempre ritenuto che la sinergia tra associazioni fosse la strada maestra per diffondere al meglio messaggi inclusivi, di prevenzione, di cura e di salute e sono felice che oggi questa collaborazione si sia concretizzata proprio con Avis Soresina.

Partiamo dal nostro territorio, insieme, per renderlo più attento alla salute, ai bisogni e alle abilità di tutti. Avis e MagicaMusica guardano insieme nella stessa direzione. Il vostro prezioso gesto sarà per noi un grande aiuto per sostenere le tante attività associative che oggi offriamo a persone con disabilità e loro familiari”.

© Riproduzione riservata