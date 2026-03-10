Ultime News

10 Mar 2026 L'Einaudi festeggia Lorenzo Frigé, campione italiano juniores pattinaggio di velocità
10 Mar 2026 Cremonese, nelle ultime tre gare incassati quattro gol su calcio d'angolo
10 Mar 2026 Casa Elisa Maria, approvato progetto per sistemare gli alloggi per anziani
9 Mar 2026 Statuto Padania Acque, secondo round. Pizzetti: "Polemiche sul nulla"
9 Mar 2026 Hicari Sport, ex titolare assolta dalla bancarotta: "Capita la mia buona fede"
Nazionali

Napoli, giovane donna accoltellata in autobus: l’aggressore si toglie la vita

(Adnkronos) – Si è tolto la vita nella serata di ieri il 39enne arrestato dopo aver accoltellato una donna a bordo di un autobus a Napoli. L’uomo si trovava piantonato nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Giovanni Bosco, dove si è impiccato utilizzando un lenzuolo. 

Secondo quanto si apprende, dopo il fermo aveva già tentato un gesto di autolesionismo sia in caserma dopo l’arresto, sia durante la permanenza nel carcere di Poggioreale, prima del trasferimento nella struttura ospedaliera. Nella serata di ieri, poi, il triste epilogo. 

Venerdì sera, l’uomo aveva sequestrato una donna di 32 anni a bordo di un autobus e l’aveva accoltellata più volte senza alcun motivo. La salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti medico-legali. 

