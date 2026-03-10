Offerte di lavoro: 143 opportunità in settimana. Colloqui a Crema e Casalmaggiore
Martedì 17 marzo dalle 9:30 alle 13:00, presso il Centro per l'Impiego di Crema si terrà il Cosmesi Recruiting Day, incontro domanda - offerta in collaborazione con Adecco
Sono 143 le offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, consultabili al link: https://www.provincia.cremona.it/cpi/
Disponibili anche le “Altre Opportunità”, al link: https://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php
Il Servizio Politiche del Lavoro avvisa che martedì 17 marzo dalle 9:30 alle 13:00, presso il Centro per l’Impiego di Crema si terrà il Cosmesi Recruiting Day, in collaborazione con Adecco. Sarà possibile svolgere un colloquio conoscitivo per un’importante azienda del settore cosmetico con sedi a Dovera e Romanengo. Per aderire all’evento bisogna compilare il form al link: https://forms.office.com/e/83XXpdKFqE?origin=lprLink
Giovedì 26 marzo dalle 9.00 alle 13:00 presso il Centro per l’Impiego di Casalmaggiore si terranno, sempre in collaborazione con Adecco e il Centro per l’Impiego, i colloqui per la selezione dei profili di Operai metalmeccanici – Operai settore legno – Magazzinieri/Carrellisti.
Si può inviare il CV a preselezione.casalmaggiore@provincia.cremona.it oppure telefonare 0375/42213 in alternativa puoi anche passare direttamente al CpI.