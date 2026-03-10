Oggi bis di Cerno su Rai2, voci su ‘sorpresa’ a ‘Bellamà’

Ultime News

10 Mar 2026 Cultura e impegno collettivo: a Cremona torna il "Festival dei Diritti"
10 Mar 2026 Offerte di lavoro: 143 opportunità in settimana. Colloqui a Crema e Casalmaggiore
10 Mar 2026 Fahrenheit 451, il libro cult reinterpretato dagli studenti del liceo Stradivari
10 Mar 2026 Liste d'attesa e ricorso ai privati nell'incontro con Piloni a Grontardo
10 Mar 2026 A Santa Monica il Convegno nazionale sui disturbi dell'alimentazione
Bis di Tommaso Cerno oggi su Rai2. Dopo la seconda puntata di ‘2 di picche’, che andrà in onda alle 14 sulla seconda rete Rai, il giornalista – a quanto apprende l’Adnkronos – dovrebbe fare un’incursione in apertura a ‘Bellamà’.  

Agli Studi Fabrizio Frizzi, da dove va in onda il programma di Pierluigi Diaco (oggi posticipato alle 15.50 per lasciare spazio alla seconda tappa della Tirreno-Adriatico), c’è grande fibrillazione e la band In Fieri sarebbe stata allertata per una sorpresa musicale che potrebbe vedere protagonista Cerno, lanciato in una dimensione sempre più pop.  

