Procedono speditamente i lavori di riqualificazione della rete acquedottistica a San Bassano, promossi da Padania Acque per migliorare la continuità e la qualità del servizio erogato ai cittadini. L’intervento, avviato il 2 febbraio scorso e che rientra nel progetto E.A.S.I. Efficientamento delle Reti Acquedottistiche tramite Sistema Integrato, finanziato dal Pnrr, mira a rinnovare le condotte ammalorate per eliminare il rischio di perdite e garantire un’infrastruttura più moderna e resiliente.

Dopo la posa della nuova condotta in via Vallicella e via Aldo Moro, le squadre operative hanno completato anche i lavori di scavo e il collegamento della tubazione con la rete esistente in via Castel Manfredo. Con l’ultimazione di questo snodo idraulico, l’intervento entra ora nella sua fase conclusiva.

Nelle prossime settimane, le attività si concentreranno sulle operazioni di collaudo idraulico del nuovo tratto di rete e sul rifacimento di tutti gli allacciamenti d’utenza coinvolti nei lavori.

Si prevede che tutti i lavori idraulici vengano portati a termine entro la fine di marzo 2026. Successivamente, trascorso il tempo tecnico necessario per l’assestamento del terreno, si procederà al ripristino definitivo del manto stradale con i tappetini d’usura in asfalto.

L’opera ha comportato il rinnovo di circa 220 metri di rete idrica per un investimento complessivo di circa 119 mila euro, comprensivo dei costi per i ripristini stradali.

L’Amministratore Delegato di Padania Acque, Alessandro Lanfranchi, sottolinea l’importanza dell’opera: “L’intervento a San Bassano conferma la nostra volontà di intervenire in modo capillare su tutto il territorio provinciale per ridurre le dispersioni e migliorare la qualità del servizio. Questo intervento testimonia la nostra costante attenzione verso le esigenze dei comuni del territorio e conferma che il nostro obiettivo primario resta quello di garantire ai cittadini un servizio sempre più efficiente e sicuro, minimizzando i disagi e tutelando l’acqua, risorsa preziosa”.

Il sindaco Giuseppe Papa esprime soddisfazione per i lavori: “L’intervento in corso non era solo indifferibile, ma di prioritaria importanza per il nostro territorio: la rete idrica di San Bassano necessitava da tempo di un’incisiva opera di riqualificazione e ammodernamento. Esprimo il mio personale ringraziamento a Padania Acque per aver prontamente accolto l’istanza dell’Amministrazione, traducendola in un progetto concreto. I lavori stanno procedendo con grande efficienza, confermando la professionalità e competenza del gestore unico nel garantire un servizio d’eccellenza alla nostra comunità”.

