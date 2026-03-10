Ultime News

10 Mar 2026 Benessere animale e Carbon farming: focus sulle filiere agroalimentari in evoluzione
10 Mar 2026 Centenario del Decimo Reggimento Guastatori al via con il concerto della Fanfara
10 Mar 2026 Incidente a Sospiro, auto finisce nel fosso: due coinvolti
10 Mar 2026 José Hernandez, chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: lavoro, età e origini
10 Mar 2026 Botte alla compagna incinta davanti ai figli piccoli: un incubo durato sette anni
Nazionali

Svizzera, pullman in fiamme a Kerzers: diversi morti e feriti

(Adnkronos) – Ci sono diversi morti e feriti nell’incendio di un autopostale, un pullman adibito a servizio di corriera, scoppiato questa stasera nel centro di Kerzers, nel canton Friburgo in Svizzera. La polizia cantonale ha confermato la notizia data da diversi media locali.  

È ancora troppo presto per pronunciarsi sulle cause dell’incendio, ha precisato un portavoce a Keystone-Ats. 

Tra i feriti, una persona è stata trasportata in ospedale con un elicottero della Rega. Il luogo dell’incidente è stato chiuso al pubblico e la polizia invita la popolazione a non recarsi sul posto. 

