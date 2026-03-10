Ultime News

9 Mar 2026 Statuto Padania Acque, secondo round. Pizzetti: "Polemiche sul nulla"
9 Mar 2026 Hicari Sport, ex titolare assolta dalla bancarotta: "Capita la mia buona fede"
9 Mar 2026 Su CR1 focus sul week end delle cremonesi della pallacanestro
9 Mar 2026 Cremonese, per ora non si intravedono ribaltoni in panchina
9 Mar 2026 L'eredità di Edda diventa dono: inaugurato nuovo scuolabus a Stagno Lombardo
Nazionali

Terremoto oggi nel Golfo di Napoli, scossa magnitudo 5.9 a grande profondità

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 5.9 è stato registrato poco dopo mezzanotte oggi, 10 marzo, nel Golfo di Napoli e Capri. La scossa, come rende noto l’Ingv, è stata registrata ad una profondità di 414 km. 

Proprio la profondità notevole ha reso sostanzialmente impercettibile il sisma: come evidenziano i commenti sui social, dove l’hashtag #terremoto è costantemente presente, nell’area di Napoli non ci sono segnalazioni. Arrivano invece tweet dalla Lombardia – Milano, Como, Bergamo – di utenti che hanno avvertito la scossa. 

