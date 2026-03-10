Ultime News

10 Mar 2026 José Hernandez, chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: lavoro, età e origini
10 Mar 2026 Botte alla compagna incinta davanti ai figli piccoli: un incubo durato sette anni
10 Mar 2026 MagicaMusica, il grande cuore di Avis Soresina: ufficializzata donazione di 2500 euro
10 Mar 2026 Il romanticismo di Gabriele Strata in concerto il 12 marzo al Ponchielli
10 Mar 2026 Chiara Ferragni ha un nuovo amore: chi è Jose Hernandez, manager colombiano
Ue, Fitto: “Logistica e trasporti strategici per competitività”

(Adnkronos) – La logistica e i trasporti “rappresentano oggi uno snodo strategico per la competitività dell’economia europea”. Lo sottolinea il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, intervenendo in videocollegamento per la cerimonia inaugurale della LetExpo, la fiera dei trasporti e della logistica, che apre oggi a Verona. “In un contesto internazionale caratterizzato da trasformazioni profonde – continua Fitto – dalla riorganizzazione delle catene del valore e dalla crescente attenzione alla sostenibilità, il rafforzamento delle infrastrutture e l’efficienza dei sistemi logistici assumono un ruolo sempre più centrale. Ciò diventa ancora più chiaro e rilevante in momenti come questo, di grande tensione geopolitica”. 

L’Europa, prosegue Fitto, “è chiamata ad affrontare queste sfide promuovendo innovazione, intermodalità e transizione ecologica, rafforzando allo stesso tempo la coesione tra i territori e la resilienza delle nostre economie. In questo percorso, il contributo delle imprese, degli operatori del settore e delle realtà associative è fondamentale. Iniziative come LetExpo rappresentano un’importante occasione di confronto tra istituzioni, mondo produttivo e sistema della logistica, favorendo il dialogo e la condivisione di esperienze e buone pratiche”, conclude. 

