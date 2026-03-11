Area fitness, Forus apre le porte della nuova palestra con un open day

Sabato 14 il centro sportivo Forus Cremona / Piscina Comunale Cremona organizza un Open Day rivolto a tutta la comunità, offrendo la possibilità di partecipare gratuitamente a una selezione di corsi e attività pensate per ogni età e per diversi livelli di preparazione.

L’Open Day è un’occasione per scoprire da vicino la struttura di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, recentemente protagonista di un’importante ristrutturazione che ha trasformato la storica piscina comunale in un centro sportivo completo e moderno dedicato al benessere e all’attività fisica.

Il rinnovamento ha portato alla realizzazione di una nuova area fitness di 1.000 metri quadrati, attrezzata con macchinari Technogym di ultima generazione, oltre a tre sale corsi per le attività di gruppo, una sala bike per il cycling indoor e gli spazi dedicati alla piscina per il nuoto libero e le attività in acqua.

Durante la giornata sarà possibile incontrare lo staff e vivere un’esperienza di sport e benessere tra palestra e attività in acqua, partecipando gratuitamente a diverse discipline e provando in prima persona l’offerta del centro, che comprende oltre 80 corsi tra yoga, total body, bike e acquafitness. Un appuntamento aperto a tutti, pensato per far conoscere gli spazi e i servizi del centro in un ambiente che unisce accoglienza, funzionalità e qualità del servizio.

Il programma prevede le seguenti attività: alle 10 bike; alle 11:00 Total Body, alle 12:00 Stretching; alle 12:15 – Acquagym; alle 13:15 – Acquabike; alle 15:00 – Total Body; alle 16:00 Postural, alle 17:00 Pilates

© Riproduzione riservata