Area fitness, Forus apre le porte della nuova palestra con un open day
Il 14 marzo possibilità di scoprire le attività proposte in quella che era la vecchia piscina comunale di piazzale Azzurri d'Italia
Sabato 14 il centro sportivo Forus Cremona / Piscina Comunale Cremona organizza un Open Day rivolto a tutta la comunità, offrendo la possibilità di partecipare gratuitamente a una selezione di corsi e attività pensate per ogni età e per diversi livelli di preparazione.
L’Open Day è un’occasione per scoprire da vicino la struttura di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, recentemente protagonista di un’importante ristrutturazione che ha trasformato la storica piscina comunale in un centro sportivo completo e moderno dedicato al benessere e all’attività fisica.
Il rinnovamento ha portato alla realizzazione di una nuova area fitness di 1.000 metri quadrati, attrezzata con macchinari Technogym di ultima generazione, oltre a tre sale corsi per le attività di gruppo, una sala bike per il cycling indoor e gli spazi dedicati alla piscina per il nuoto libero e le attività in acqua.
Durante la giornata sarà possibile incontrare lo staff e vivere un’esperienza di sport e benessere tra palestra e attività in acqua, partecipando gratuitamente a diverse discipline e provando in prima persona l’offerta del centro, che comprende oltre 80 corsi tra yoga, total body, bike e acquafitness. Un appuntamento aperto a tutti, pensato per far conoscere gli spazi e i servizi del centro in un ambiente che unisce accoglienza, funzionalità e qualità del servizio.
Il programma prevede le seguenti attività: alle 10 bike; alle 11:00 Total Body, alle 12:00 Stretching; alle 12:15 – Acquagym; alle 13:15 – Acquabike; alle 15:00 – Total Body; alle 16:00 Postural, alle 17:00 Pilates